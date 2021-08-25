Греция откроет визовый центр в Ливии

Триполи, 25 августа. Министр иностранных дел переходного Правительства национального единства Ливии Наджла аль-Мангуш встретилась с временным поверенным посольства Греции в Ливии Иоаннисом Стаматикосом. Они обсудили двусторонние отношения и развитие партнерства.

В пресс-службе министерства сообщили, что стороны договорились открыть границы между государствами.

«Ливия — соседняя страна, с которой у нас широкий спектр сотрудничества: экономическое, торговое, оборонное и даже культурное», — заявил Стаматикос.

Представитель посольства Греции добавил, что в ближайшее время на территории дипведомства откроется визовый центр. В нем граждане североафриканского государства смогут получить соответствующий документ для беспрепятственного въезда в южноевропейскую страну.

Наджла аль-Мангуш поприветствовала инициативу Афин и поблагодарила Стаматикоса за стремление работать над развитием и укреплением двусторонних отношений.

Греция стала одной из первых стран, кто открыл посольство и консульство в Ливии. Причиной этому стало формирование переходного Правительства национального единства во главе с премьером Абд аль-Хамидом Дабибой.