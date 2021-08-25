Топ-5 самых востребованных удаленных профессий

Пандемия коронавируса внесла много коррективов в жизни людей: кто-то лишился работы, а многие, наоборот, познали все прелести удаленки. Недавно Superjob провел опрос, который показал, что больше половины москвичей хотят продолжить работать из дома, даже если заработная плата будет меньше.

ФАН собрал топ-5 удаленных профессий, которые стали востребованы в период пандемии.

Web-разработчик

Специалист этой отрасли занимается созданием и дальнейшим обслуживанием сайтов. Web-разработчик любого уровня сможет найти для себя работу и стать успешным фрилансером. В мире программирования эта профессия считается одной из самых востребованных. В обязанности разработчика входит работа с CMS и базами данных, отладка программного кода, сопровождение созданных приложений или сайтов.

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Маркетолог

Маркетинг — это различные способы продвижения услуг или товаров. Маркетолог соединяет потребности аудитории с возможностями компании, на которую он работает. Специалист отвечает за рост продаж, защищает интересы потребителей внутри бизнеса, работает над конкурентным преимуществом, анализирует спрос и так далее.

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SMM-специалист

SMM-специалист в какой-то степени схож с маркетологом, поскольку занимается продвижением, но не продукта или бизнеса, а аккаунтов в различных социальных сетях. Благодаря ему у бренда или сообщества появляется аудитория. SMM-специалисты настраивают рекламу в социальных сетях, занимаются подготовкой постов, выбирают фото и видео к публикациям и так далее.

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Копирайтер

Копирайтинг — это еще одно из направлений фриланса, которое позволяет людям зарабатывать приличные деньги не выходя из дома. Копирайтер создает информационные и рекламные материалы. Например, если это рекламный текст, то он должен помочь продать тот продукт, о котором пойдет речь. Также в обязанность копирайтера входят составление уникальных SEO-текстов, написание текстов для презентаций, объявлений и многое другое.

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Моушн-дизайнер

Специалисты этой отрасли создают визуальное оформление, оживляют изображение для социальных сетей, рекламы при оформлении страницы продукта или бренда. Навыки моушн-дизайнера могут быть применены в онлайн-играх, медиа, рекламе, кинематографе, на телевидении.

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Ранее глава департамента координации проектов Минцифры России Татьяна Трубникова заявила, что старшеклассники смогут бесплатно изучать языки программирования на двухгодичных курсах. Набор на программы откроется в 2022 году.