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Пациент погиб в ДТП с машиной скорой помощи и грузовиком под Астраханью
Происшествия
Пациент погиб в ДТП с машиной скорой помощи и грузовиком под Астраханью
pixabay.com

Астрахань, 25 августа. Смертельное ДТП произошло накануне вечером в Астраханской области. На трассе Р-22 столкнулись грузовик, машина скорой помощи и автомобиль Mercedes.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончался 69-летний житель села Никольское. Мужчина находился в машине медиков. Также пострадали женщина-фельдшер и инициировавший аварию водитель. По факту случившегося проводится проверка.

Еще одно смертельное ДТП произошло на трассе в Удмуртии. Там водитель Volkswagen не справился с управлением и оказался в кювете. Он скончался до приезда врачей.

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авария смерть астрахань
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