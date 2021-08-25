Пациент погиб в ДТП с машиной скорой помощи и грузовиком под Астраханью

Астрахань, 25 августа. Смертельное ДТП произошло накануне вечером в Астраханской области. На трассе Р-22 столкнулись грузовик, машина скорой помощи и автомобиль Mercedes.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончался 69-летний житель села Никольское. Мужчина находился в машине медиков. Также пострадали женщина-фельдшер и инициировавший аварию водитель. По факту случившегося проводится проверка.

Еще одно смертельное ДТП произошло на трассе в Удмуртии. Там водитель Volkswagen не справился с управлением и оказался в кювете. Он скончался до приезда врачей.