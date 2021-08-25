Константин Осипов рассказал об основных проблемах отечественного футбола

Об основных проблемах в отечественном футболе и их причинах рассказал публицист, спортивный журналист Константин Осипов в ходе брифинга ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Реформа российского футбола: лимит легионеров, бюджеты клубов и академии».

По словам гостя, лимит на легионеров не имеет значения, поскольку в первую очередь все зависит от самих игроков. По этой причине главное внимание необходимо уделять работе тренера с командой.

«Дело не в лимите, а в менталитете. Смотрите, люди к нам приезжают: Гарай, Халк. Первый играл в финале чемпионата мира за сборную Аргентины. Потом они смотрят, что можно расслабиться. «Вот играем с Тамбовом, ну что там? На одной ноге пройдем». Ментальность нужно менять», — сказал эксперт.

Он также отметил, что отмена лимита на легионеров, вопреки опасениям многих болельщиков, не приведет к падению уровня игроков национальной сборной.

«Может быть, хорошо, что самым главным критиком лимита был Карпин. Он всегда говорил, что талант пробьется. Ему все равно — десять легионеров, но если русский парень трудоспособен, талантлив, целеустремлен, то он всегда пробьется. Его вторая концепция — пожалуйста, играйте, полно чемпионатов. В Голландии, Бельгии, Финляндии. Вот, например, Станислав Крапухин уехал в Ригу. Ну никак ему тут не заиграть. Конечно, когда есть Дзюба, Азмун», — отметил публицист.

fc-zenit.ru / ФК Зенит

Говоря о коммерческой стороне футбола, Константин Осипов подчеркнул, что отечественные клубы упускают огромные деньги, не уделяя должного внимания возможности продавать права на трансляцию своих игр.

«Не дай бог, ужас посмотреть на ночь: игру Тамбов — Урал. Ни одна телекомпания мира не купит права на этот эфир, поэтому нужно делать качественный продукт. Получается такая змея, которая кусает себя за хвост. Мы не делаем продукт, нам не дают денег. Не дают денег, потому что мы не делаем продукт, а как мы можем сделать продукт, когда мы команду не можем увести в соседний город?» — посетовал спортивный журналист.

Кроме того, эксперт добавил, что наведение порядка требуется в ряде спортивных дисциплин.

«Просто наш футбол окутан менеджерами, агентами, кумовством. Да, в судейском корпусе навели порядок. ˂…˃ То же самое баскетбол. Где сборная России по баскетболу на олимпиаде? Мы привыкли, что побеждаем. В 76-м году Кадрашева сняли за бронзовые медали. Где женская сборная на олимпиаде? Вторую олимпиаду подряд не проходим квалификацию», — сказал гость.

Отдельное внимание Константин Осипов уделил вопросу необходимости футбольных академий.

«Это прекрасная структура, где много мальчишек и девчонок занимается. Большое внимание будет уделяться и женскому футболу. Смотрите, как женский «Зенит» играет! Это явление. Наличие большой серьезной академии — это философия. «Локомотив» — молодцы, совмещают работу академии и хороших легионеров», — заметил публицист.

По его мнению, в отечественном футболе особенно остра и тема коррупции. Не в последнюю очередь это связано с тем, что многие просто не воспринимают всерьез сферу спорта.

«Дело в том, что наш футбол нуждается в большом лечении. История больших скандалов с договорными матчами, например, когда «Ювентус» выгнали из высшего дивизиона. С чего все началось? С того, что прокуратура не разбиралась. Значит, придешь в нашу прокуратуру и скажешь про договорной матч Урюпинска и Нижневартовска. Прокурор скажет, что у него много других дел», — пояснил эксперт.

В завершение Константин Осипов подчеркнул, что, по его мнению, лимит на легионеров — это позорное явление, его когда-нибудь отменят. Он подчеркнул, что нельзя по паспорту, форме черепа, цвету кожу собирать команду, и привел цитату тренера Дика Адвоката:

«Если вы хотите сильный чемпионат, то отменять лимит нужно. Если вы хотите сильную сборную, то, конечно, ужесточать».

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