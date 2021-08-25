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Волков может использовать изменение реестра иноагентов для рекламы «Умного голосования»

  /   Обновлено: 25 августа 2021 20:30
Общество
Волков может использовать изменение реестра иноагентов для рекламы «Умного голосования»
facebook.com  /  Леонид Волков

Москва, 25 августа. Сторонник Алексея Навального Леонид Волков использует обновление реестра СМИ-иноагентов для рекламы «Умного голосования», считают журналисты.

Волков назвал «Умное голосование» одним из якобы важнейших средств борьбы с диктатурой «партии власти». Он заявил, что стратегия приобрела такое важное значение для избирательного процесса в России, что власти направили все усилия на ее срыв. По словам Волкова, якобы именно поэтому поддержавшие Навального СМИ объявлены иноагентами.

«Ковровое признание СМИ «иноагентами» с последующим «запретом освещения выборов» для «иноагентов» — чтобы и через СМИ мы не могли довести рекомендации «Умного голосования» до избирателей», — написал соратник осужденного блогера.

Недавно в открытом доступе появились данные сторонников «Умного голосований» из Санкт-Петербурга с 95 тыс. адресов и фамилий. Это составляет всего 2,4% от имеющих право голосовать в Северной столице. Заявления Волкова выглядят смешными, если именно столько людей готовы следовать его рекомендациям. По всей стране в «слитой» базе указано 2,2 млн адресов. Это меньше 2% от числа зарегистрированных на 1 января 2021 года избирателей.

Волков заявил, что он не виноват в «сливе» данных сторонник «Умного голосования». Это говорит о том, что соратника Навального не волнуют потенциальные опасности для тех, кто доверил ему информацию о себе. К тому же, воспользоваться базой могут не только правоохранители, но и злоумышленники. Упоминание «Умного голосования» на фоне обновления списка СМИ-иноагентов выглядит попыткой Волкова восстановить свой авторитет после истории со «сливом» данных и рекламой стратегии команды Навального, пишет издание «Народные Новости».

На данный момент Волков скрывается за границей, как и большинство соратников блогера. Юрист Виталий Серуканов считает, что Навальные и его сторонники утратили доверие своей аудитории.

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сми волков иноагенты
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