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Россиянам объяснили, почему для анализов прокалывают именно безымянный палец
Общество
Россиянам объяснили, почему для анализов прокалывают именно безымянный палец
pixabay.com

Москва, 25 августа. Медики прокалывают безымянный палец при анализе крови по ряду причин, рассказала главный врач Центра крови имени О.К. Гаврилова Ольга Майорова.

Люди реже используют безымянный палец. Помимо этого он не так часто травмируется, объяснила медик в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

«Если указательным, большим и средним вы часто пользуетесь, то безымянный он как бы вне зоны использования», — сообщила Майорова.

Мизинец же обладает более плохим кровоснабжением и считается слишком маленьким. Безымянный палец, в свою очередь, заживает быстрее, что снижает риск возникновения инфекции.

Ранее стало известно, что американские ученые изобрели новый анализ. Благодаря процедуре, в которой используется нейросеть, получается выявить рак легких с точностью в 94%, сообщили специалисты.

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