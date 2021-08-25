СК раскрыл подробности дела об убийстве девочки из Тюмени

Тюмень, 25 августа. Сотрудники полиции задержали и выяснили личность подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки из Тюмени. Им оказался 40-летний житель Сургута.

Следователи установили, что тело девочки было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники. В доме подозреваемого был найден половик, часть от которого была отрезана.

Школьница пропала 30 июня. Она пошла в соседний дом, чтобы скачать игры с помощью бесплатного интернета, и не вернулась домой. Ее тело было найдено в 2,5 км от места проживания. Преступник убил ее в день исчезновения. Перед расправой он надругался над ребенком.

Следователь по особо важным делам Евгений Карчевский прибыл из Москвы в Тюмень, чтобы заниматься делом об убийстве восьмилетней девочки.