«Ленинградец» обыграл краснодарскую «Кубань» в матче Кубка России

Выборг, 25 августа. Футбольный клуб «Ленинградец» одержал победу в первом матче в рамках элитного группового раунда Бетсити Кубка России сезона-2021/22.

Матч представляющего Ленинградскую область клуба «Ленинградец» и краснодарской «Кубани» прошел 25 августа на стадионе «Рощино Арена». Хозяева одержали победу с минимальным счетом. Автором единственного гола стал форвард Максим Вотинов. Он отличился на 89-й минуте игры.

Благодаря победе команда из Ленинградской области возглавила турнирную таблицу группы 1. В ней также выступает «Краснодар». С «быками» подопечные Сергея Кирьякова сыграют 22 сентября. Эта встреча также пройдет на «Рощино Арене». В следующий раунд Кубка России выйдет команда, занявшая первое место в группе.

Ранее Гамид Агаларов был признан лучшим игроком матча «Уфа» — «Зенит». Встреча в столице Башкортостана завершилась результативной ничьей.