Экипаж корвета «Совершенный» вышел победителем из конкурса АрМИ «Кубок моря»

Москва, 25 августа. Команда из России продемонстрировала наиболее точную стрельбу во время конкурса «Кубок моря» в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2021).

Соревнования проходили на Тихоокеанском флоте. Первый этап соревнований уже завершен, он состоял из двух упражнений: артиллерийской стрельбы по морской цели, и ведения огня по мине, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Моряки на корвете «Совершенный» вели огонь из артиллерийской установки А-190. Им удалось дважды поразить поставленные цели. Для этого российскому экипажу понадобилось всего пять боеприпасов, хотя по регламенту командам было положено по 40 снарядов. Видео предоставлено телеканалом «Звезда».

Замглавы МО РФ Юнус-Бек Евкуров ранее высоко оценил мастерство участников АрМИ-2021 на территории Белоруссии. Армейские игры стартовали 22 августа на подмосковном полигоне Алабино, передает RT.