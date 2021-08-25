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Незнакомые люди переводят деньги страдающей от болезни Альцгеймера Маргарите Тереховой
Общество
Незнакомые люди переводят деньги страдающей от болезни Альцгеймера Маргарите Тереховой
ТАСС  /  Антон Тушин

Москва, 25 августа. Актриса и режиссер Маргарита Терехова, известная по роли Миледи из фильмов о трех мушкетерах, страдает от тяжелого заболевания, но незнакомцы помогают ей финансово.

Артистка отмечает 79-й день рождения 25 августа, поэтому члены ее семьи приехали к виновнице торжества. Режиссер получает поздравления от дочери Анны, сына Александра, а также внуков Михаила и Веры.

Терехова страдает от болезни Альцгеймера, которая прогрессирует с середины 2000-х годов. Звезда фильмов о трех мушкетерах не может ходить и не узнает близких. Актрисе требуется постоянный уход, который обходится ее родным в 150 тысяч рублей в месяц.

Ни Анна Терехова, ни ее брат не получают больших гонораров, поэтому три года назад близкие артистки дали согласие на сбор денег, объявленный Первым каналом. Однако после этого семья столкнулась с травлей и обвинениями в попрошайничестве, поэтому больше родные Тереховой не просят финансовой помощи. При этом некоторые все равно анонимно оказывают финансовую поддержку актрисе.

«Представляете, незнакомые люди до сих пор переводят деньги маме по номеру моего телефона или на карту, которую мы указывали три года назад. Сегодня я тоже получила перевод: сумма крошечная, но это дорогого стоит», — отметила дочь режиссера в беседе с kp.ru.

Маргарита Терехова пыталась связать свою судьбу с болгарским актером Савой Хашимовым, однако они прожили вместе всего два года. В этом браке как раз родилась дочь актрисы.

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актриса терехова три мушкетера
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