Коротченко назвал турецкие Bayraktar легкой целью для российских систем ПВО

Москва, 25 августа. Российские системы противовоздушной обороны способны эффективно противостоять турецким ударным беспилотникам Bayraktar. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Ранее генеральный конструктор концерна «Алмаз-Антей» Павел Созинов заявил, что дроны Bayraktar являются легкой целью для российских зенитных ракетных комплексов. Кроме того, они способны перехватывать и уничтожать любые гиперзвуковые ракеты, передает «Экономика Сегодня».

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что "на каждый меч есть щит", поэтому турецкие беспилотники не являются проблемой для российских средств противовоздушной обороны.

«Любой российский ЗРК позволяет бороться с любыми воздушными целями, поэтому априори подготовленный расчет может эффективно применять российскую технику, в том числе и против беспилотников типа Bayraktar», — пояснил эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время российские военные получат новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон», а также зенитные ракетные комплексы С-500 «Прометей». При этом российский лидер отметил, что новые образцы вооружения представляют собой настоящий сплав передовых технологий и инноваций, передает RT.