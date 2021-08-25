Экс-губернатор Нью-Йорка занижал количество умерших от COVID-19

Нью-Йорк, 25 августа. Исполняющая обязанности губернатора Нью-Йорка Кэти Хочул сообщила, что количество людей, которые умерли в штате от COVID-19, почти на 12 000 человек больше, чем было заявлено ее предшественником Эндрю Куомо.

Новые данные говорят о том, что в Нью-Йорке от COVID-19 умерло более 55 тысяч человек.

«Есть много вещей, которых не было, и я собираюсь сделать так, чтобы они произошли. Прозрачность будет отличительной чертой моей администрации. Сейчас мы публикуем больше данных, чем было обнародовано ранее, поэтому люди знают, что смертность в домах престарелых и в больницах соответствует тому, что сообщал Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC)», — заявила Хочул в интервью каналу MSNBC.

Впервые информация о большом расхождении между цифрами смертности, обнародованными администрацией Куомо, и цифрами, о которых сообщал CDC, появилась в июле.

BREAKING: New York Gov. Kathy Hochul acknowledges nearly 12,000 more deaths in the state from COVID-19 than had been publicized by her predecessor, Andrew Cuomo. https://t.co/xQoBTpfQqH — The Associated Press (@AP) August 25, 2021

Данные, которые озвучивались Куомо в ходе брифингов, включали только лабораторно подтвержденные случаи смертей от COVID-19. Это означало, что в подсчет не включались люди, умершие дома, в хосписах, тюрьмах или в государственных домах для людей с ограниченными возможностями. Эти данные также не включали людей, которые, вероятно, умерли от COVID-19, но так и не получили положительного теста для подтверждения диагноза.

«Есть предполагаемые и подтвержденные случаи смерти. Люди должны знать и то, и другое. Со вчерашнего дня мы используем официальные данные CDC. И поэтому у нас нет возможности замаскировать эти цифры, и я не хочу маскировать их. Общественность заслуживает четкой, честной картины того, что происходит. И это неважно, хорошо это или плохо, они должны знать правду. И именно так мы восстанавливаем доверие», — заявила Хочул.

Global Look Press / Lev Radin / Keystone Press Agency

Критики Куомо давно обвиняли его в том, что он манипулирует статикой жертв COVID-19, чтобы иметь возможность утверждать, что в Нью-Йорке гораздо меньший процент жителей домов престарелых умирает от COVID-19, чем в других штатах.

Федеральные прокуроры ранее начали расследование, которое изучит обработку его администрацией данных о смертях среди постояльцев домов престарелых после того, как члены команды бывшего губернатора исключили из статистики всех пациентов, умерших после перевода в больницы.

Судебный комитет законодательно собрания штата также изучал этот вопрос в рамках широкомасштабного расследования импичмента и взвешивает, следует ли включать эти выводы в публичный отчет.