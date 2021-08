Экс-губернатор Нью-Йорка занижал количество умерших от COVID-19

Нью-Йорк, 25 августа. Исполняющая обязанности губернатора Нью-Йорка Кэти Хочул сообщила, что количество людей, которые умерли в штате от COVID-19, почти на 12 000 человек больше, чем было заявлено ее предшественником Эндрю Куомо.

Новые данные говорят о том, что в Нью-Йорке от COVID-19 умерло более 55 тысяч человек.

Впервые информация о большом расхождении между цифрами смертности, обнародованными администрацией Куомо, и цифрами, о которых сообщал CDC, появилась в июле.

