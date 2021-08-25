Эксперты обсудили новинки военной техники, представленные на форуме «Армия-2021»

В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» корреспондент ФАН Даниил Михайлов во время прямого включения с места событий рассказал, как проходит третий день форума «Армия-2021». Также эксперты и участники мероприятия поделились мнением по поводу новинок военной техники, представленных на выставке.

«Армия» — это одна из ведущих мировых выставок вооружения, военной и специальной техники, а также авторитетная площадка для обсуждения вопросов развития и укрепления международного военного и военно-технического сотрудничества.

«Самым ярким событием этого дня было посещение делегации Министерства обороны [РФ] во главе с министром [Сергеем] Шойгу, — рассказал Даниил Михайлов. — Им удалось обойти весь центр, где расположена основная часть экспозиций. Более трех часов министр обороны Шойгу изучал новинки военно-промышленного комплекса».

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Один из участников форума, Юрий Бухарев, директор московского представительства «Навигатор» поделился с корреспондентом ФАН впечатлениями.

«Эмоции самые положительные, все прошло хорошо. Сегодня здесь представлены приборы, которые используются для навигации полетов самолета, мы еще предлагаем посмотреть кабины летательных аппаратов и многое другое», — рассказал Юрий Бухарев.

Демонстрация достижений армии

Из личных архивов Юрия Кнутова /

К пресс-конференции подключился военный эксперт Юрий Кнутов. Он рассказал, чем в целом интересен Международный военно-технический форум «Армия-2021».

«Форум стал хорошей традицией, на нем российская армия демонстрирует свои новые достижения, а военно-промышленный комплекс представляет новинки, которые могут быть приняты на вооружение нашими военными, могут быть закуплены представителями других государств», — сообщил спикер.

Эксперт отметил, что в этом году на форум прибыло больше делегаций, чем в прошлом.

«Представлены наиболее выдающиеся достижения, например, уникальные беспилотники, по которым мы либо сравнялись сейчас с США, Китаем и Израилем, либо вырвались вперед», — считает Кнутов.

Также на форуме демонстрируется радиолокационная станция комплекса «Викинг», обратил внимание военный эксперт.

«Это «Бук-М3» в полностью цифровом ракетотраспортном контейнере. Ну и самое главное — это комплекс «Сосна», который придет на смену нашей «Стреле 10», он уже заинтересовал и сухопутные войска, и ВДВ», — рассказал Юрий Кнутов.

Ранее ФАН сообщал, что сумма заключенных Рособоронэкспортом контрактов на «Армии-2021» превысила 2 млрд евро. Делегация Рособоронэкспорта в ходе форума провела встречи и переговоры с представителями 35 стран. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Михеев.