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«Дзюба померкнет»: Алана Мамаева пригрозила экс-супругу раскрыть его тайны
Шоу-бизнес
«Дзюба померкнет»: Алана Мамаева пригрозила экс-супругу раскрыть его тайны
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Москва, 25 августа. Модель Алана Мамаева отреагировала на скандальное интервью экс-супруга футболиста «Ростова» Павла Мамаева, которое он дал журналисту «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну.

Бывшая жена была возмущена, что Мамаев решил обсудить подробности их личной жизни. Модель заявила о готовности пройти полиграф и рассказать, как все было на самом деле.

«Раз он делает такие заявления, что я посылаю водителя, чтобы его опорочить, я могу сказать, что с такими успехами Дзюба на его фоне просто померкнет», — поделилась она в Stories.

Она также опубликовала скриншоты нескольких материалов в СМИ. «Алана отправляла водителя в секс-шоп за игрушками для геев, чтобы опорочить меня», говорится в одной из них.

Напомним, что скандальное интервью Павла Мамаева стало причиной ухода Нобеля Арустамяна с «Матч ТВ». По его мнению, на спортивных каналах такого контента быть не должно.

Журналист извинился перед зрителями, что вообще согласился разговаривать с эксцентричным футболистом о его личной жизни, а не о футболе. Арустамян утверждал, что руководство не согласовывало с ним тему интервью.

Гендиректор «Матч ТВ» Тина Канделаки резко отреагировала на решение Арустамяна. По ее словам, у канала к журналисту давно накопились претензии.

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футбол дзюба мамаева
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