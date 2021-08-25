Москва, 25 августа. Известный журналист Майкл Бом назвал неоправданным задержание на Украине американца в футболке с надписью «Россия».

Украинские правоохранители задержали гражданина Соединенных Штатов Кевина Руса в Одессе. Он надел футболку с российским триколором в День государственного флага Украины. Сотрудники полиции попытались поговорить с американцем, однако затем схватили его за руки.

Гражданин США отчитал правоохранителей за расизм. Также он напомнил, что именно Россия защитила Украину от фашистских захватчиков.

Американский журналист Майкл Бом вступился за соотечественника. Он назвал действия полицейских неоправданными.

«Считаю, что задержание неоправданно. Достаточно мелкий эпизод, неприятно. Если он действительно будет в СИЗО из-за этой ерунды, тогда это еще хуже», — сказал Бом.

Стоит отметить, что на Украине был принят закон, который запрещает демонстрировать советскую символику. Однако российский флаг не входит в этот список.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала условие, при котором Украина может стать членом НАТО. Для этого Киеву необходимо «вернуть» контроль над территориями, которые считает своими.