Историк Кнутов назвал российское оружие для уничтожения беспилотников

Санкт-Петербург, 25 августа. Российский зенитно-ракетный комплекс «Сосна» способен расправляться с БПЛА, «как с мухами», считает историк Юрий Кнутов.

Представители оборонных предприятий из России продемонстрировали всему миру военные новинки российского производства в ходе военно-технического форума «Армия-2021», проходящего в Подмосковье. Представленную на мероприятии технику и вооружение рассмотрел директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, который принял участие в пресс-конференции, проведенной Медиагруппой «Патриот».

Одной из новинок, разработанной в РФ, стал зенитно-ракетный комплекс «Сосна», способный бороться с различными вражескими беспилотниками. По словам эксперта, эта эффективная система предназначена для уничтожения беспилотников, работающих на высотах до пяти километров. Однако, если этот образец объединить с другими средствами ПВО, то «Сосна» сможет расправляться даже с турецкими Bayraktar, летающими на высоте семи с половиной километров, словно с мухами.

baykardefence.com / BAYKAR

«Турецкий Bayraktar работает с семи с половиной километров, а высота действия «Сосны» — до пяти километров, но кроме Bayraktar есть и другие беспилотники, которые работают с высоты трех, полутора или двух километров. Против них «Сосна» и предназначена, но она может работать в автоматизированном поле, то есть если мы к ней подключаем «Тор» и «Бук-М3», «Викинг», то она расправляется с Bayraktar как с мухами, очень легко, практически стопроцентное поражение. Поэтому создание эшелонированной системы ПВО, которая будет включать и «Торы» и «Буки», позволит закрыть воздушное пространство любого государства», — сказал эксперт.

Ранее Кнутов рассказал о главных достижениях российской оборонной промышленности, представленных на выставке «Армия-2021». По его мнению, изюминкой форума стали беспилотные летательные аппараты, предназначенные для войск России, которые превосходят многие зарубежные аналоги или и вовсе их не имеют.