Президент Ирана назначил Мохсена Резаи советником по экономическим вопросам

Тегеран, 25 августа. Президент Ирана Эбрахим Раиси назначил Мохсена Резаи, своего основного конкурента на прошедших в июне выборах, сразу на три высокопоставленные государственные должности.

Как сообщается, теперь он одновременно будет исполнять обязанности советника президента по экономическим вопросам, секретаря Высшего совета по экономической координации и главы экономического штаба правительства страны.

Примечательно, что ранее Резаи практически не участвовал в этой сфере деятельности. Будучи секретарем Совета по определению политической целесообразности, он лишь какое-то время председательствовал в Комитете по экономике и коммерции в составе этого органа. Но большая часть его карьеры была связана со службой в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

#Iran president has appointed Mohsen Rezaei as VP for Economic Affairs. Rezaei has been secretary of the Expediency Discernment Council and was a presidential candidate in the 2021 elections. pic.twitter.com/l3KiikDK19 — Abas Aslani (@AbasAslani) August 25, 2021

Карьера в КСИР

Изначально Резаи возглавлял одно из разведывательных подразделений этой структуры, а с 1981-го по 1997-й год занимал должность главнокомандующего корпуса, удостоившись во время ирано-иракской войны ряда высоких наград от руководства страны. Впоследствии он ушел в отставку из-за противоречий с администрацией президента Мохаммада Хатами, однако сохранил свое влияние и множество связей в руководстве вооруженных сил страны. Во время президентской гонки 2021 года многие СМИ называли Резаи кандидатом от КСИР.

Ayatollah Dr Seyyed Ebrahim Raisi appointed Dr Mohsen Rezaei Mirghaed as Vice-President for Economic Affairs, Secretary of the Supreme Economic Coordination Council and Secretary of the Cabinet’s Economic Coordination Board. pic.twitter.com/Zm7CK0QOAR — Government of the Islamic Republic of Iran (@Iran_GOV) August 25, 2021

По этим причинам назначение Резаи на должности советника и главы экономического штаба выглядит несколько странным. Многие его инициативы в этой сфере, например, намерения поднять иранский риал до уровня доллара и ввод оплаты труда домохозяек, ранее встречались общественностью республики с иронией.

Более уместной кажется его кандидатура на посту главы Высшего совета по экономической координации. Он был создан после выхода США из ядерной сделки в 2018 году для разработки стратегий по противодействию санкциям, которые Вашингтон ввел против Тегерана. В этот орган входят авторитетные представители из высших эшелонов власти, в том числе силовых структур страны. Не исключено, что в данном случае руководитель с таким послужным списком мог бы принести немало пользы.

Шаги к единству

Вполне возможно, что Эбрахим Раиси передачей столь значимых постов своему основному конкуренту на выборах пытается сплотить лагерь консерваторов, к которому принадлежат оба политика, а также заручиться поддержкой Корпуса, приблизив к себе одного из самых знаменитых руководителей этой структуры.

Такой подход объяснил бы и ряд иных перестановок. В частности, президент назначил вице-спикером иранского парламента Мохаммада Хосейни — бывшего министра культуры и исламской ориентации во времена правления Махмуда Ахмадинежада, а мэром Тегерана стал еще один участник выборов 2021 года — Алиреза Закани, который незадолго до голосования снял свою кандидатуру в пользу Раиси.

#BREAKING: #Iran's Parliament has confirmed 18 out of 19 ministers nominated by President Ebrahim Raisi, with the education minister the lone minister not confirmed. pic.twitter.com/lSOksWJtVb — Iran International English (@IranIntl_En) August 25, 2021

Кроме того, 25 августа парламент Ирана одобрил 18 из 19 членов нового кабинета министров, предложенных Эбрахимом Раиси вскоре после инаугурации в начале этого месяца. Единственным кандидатом, не набравшим достаточного количества голосов, является Хосейн Багголи, которому президент хотел отдать пост министра образования.

Наиболее заметными стали назначения Хосейна Амира Абдоллахияна на должность главы МИД, Ходжатолеслама Исмаила Хатиба — руководителем министерства информации и национальной безопасности, и Мохаммад-Резы Караи Аштиани — начальником оборонного ведомства страны.