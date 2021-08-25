Руслан Осташко подсказал Украине, когда она станет членом НАТО

Москва, 25 августа. Тема вступления Украины в НАТО и ситуация в Донбассе активно обсуждались в эфире программы «Время покажет».

Гости передачи поговорили о заявлении президента Эстонии Керсти Кальюлайд. По словам эстонского лидера, Украина не сможет вступить в Альянс до «возврата территорий, которые считает своими».

Руководитель издания PolitRussia и ведущий программы «Время покажет» Руслан Осташко высказался более конкретно и подсказал Украине, когда она станет членом НАТО.

«Примерно никогда», — заявил он.

Следом в студии разгорелся спор о том, кому выгодно обострение ситуации в Донбассе. Все участники дискуссии сошлись во мнении, что именно Киеву нужно, чтобы ДНР и ЛНР оставались в том состоянии, в котором находятся сейчас.

«Потому что если в Донбассе будет мир, то он (Донбасс. — Прим. ред.) начнет голосовать на выборах в Верховную раду, и тогда появятся депутаты, которые будут нормально относиться к России и изгонят американскую нечисть с украинской земли», — подчеркнул первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин.

Ранее сообщалось, что Руслан Осташко поспорил с киевским политологом Вадимом Чанкиным из-за натовцев на параде в Киеве. Они не смогли договориться по поводу того, кто «рулит» Украиной.