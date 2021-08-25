Кедми предрек ухудшение отношений России и Молдавии после участия Санду в саммите по Крыму

Москва, 25 августа. Президент Молдавии Майя Санду солидарна с зависимыми от внешнего управления странами. Об этом заявил израильский эксперт по вопросам безопасности Яков Кедми.

На саммите по Крыму, который проходил в Киеве, Санду назвала «нарушением» международных норм воссоединение полуострова с Россией. Кедми уверен, что после участия молдавского лидера в этом мероприятии отношения Москвы и Кишинева ухудшатся. Такой же исход он предрек другим странам, присоединившимся к «Крымской платформе».

«Россия ничего не должна отвечать. Она к ним будет относится с еще большей долей презрения, чем относилась до сегодняшнего дня, потому что они это доказали», — добавил Яков Кедми.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила зарубежные страны о последствиях участия в «Крымской платформе». Россия вынуждена рассматривать саммит как посягательство на свою территориальную целостность, отметила дипломат.