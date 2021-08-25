Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 20:43
20:42
Общество
Лежащие в недрах земли алмазы могут быть останками древних существ
20:41
Общество
Ношение тяжелого ранца грозит школьникам плоскостопием и болями в животе
20:40
Политика
Встреча Лаврова с канцлером Австрии началась в Вене
20:40
Общество
Плавучий стриптиз-клуб убрали из акватории Большой Невки в Петербурге
20:40
Весь мир
Как Багдад пытается примирить Саудовскую Аравию и Иран
20:39
Происшествия
СК Волгоградской области проводит проверку по факту смерти 11-летнего подростка
20:39
Шоу-бизнес
Дочь продюсера Константина Меладзе экстренно госпитализировали
20:39
Армия
Сенатор Святенко рассказала о вкладе Совета Федерации в соцподдержку военнослужащих
20:39
Экономика
В Минприроды объяснили закон о расширенной ответственности производителей
20:38
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве на свадьбе в КЧР
Все новости

Кедми предрек ухудшение отношений России и Молдавии после участия Санду в саммите по Крыму
Политика
Кедми предрек ухудшение отношений России и Молдавии после участия Санду в саммите по Крыму
wikipedia.org  /  European People's Party / CC BY 2.0

Москва, 25 августа. Президент Молдавии Майя Санду солидарна с зависимыми от внешнего управления странами. Об этом заявил израильский эксперт по вопросам безопасности Яков Кедми.

На саммите по Крыму, который проходил в Киеве, Санду назвала «нарушением» международных норм воссоединение полуострова с Россией. Кедми уверен, что после участия молдавского лидера в этом мероприятии отношения Москвы и Кишинева ухудшатся. Такой же исход он предрек другим странам, присоединившимся к «Крымской платформе».

«Россия ничего не должна отвечать. Она к ним будет относится с еще большей долей презрения, чем относилась до сегодняшнего дня, потому что они это доказали», — добавил Яков Кедми.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила зарубежные страны о последствиях участия в «Крымской платформе». Россия вынуждена рассматривать саммит как посягательство на свою территориальную целостность, отметила дипломат.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Кедми предрек ухудшение отношений России и Молдавии после участия Санду в саммите по Крыму
украина россия крым молдавия кедми Санду
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru