Жители Нигерии заявили о готовности продать все имущество ради выкупа детей

Лагос, 25 августа. После того, как боевики похитили семерых детей Абубакара Адама, жителя северо-запада Нигерии, он продал машину и участок, чтобы собрать выкуп за них.

Мужчина передал радикалам 3 млн найр (около 540 тысяч рублей) в указанном заранее месте в городе Тегина. Также он привез деньги других семей, желающих заключить сделку. Преступники забрали средства, схватили одного из людей и потребовали новый взнос и шесть мотоциклов.

«Мы в агонии, — сказал 40-летний мастер по ремонту шин, у которого похитили детей три месяца назад. — Честно говоря, у меня ничего не осталось».

С декабря 2021 года боевики захватили более 1000 школьников, около 300 из них до сих пор находятся в заложниках. Президент страны Мухаммад Бухари призвал семьи не платить выкуп, поскольку это приведет только к новым нападениям. Правоохранительные органы заявили, что ведут работы по поиску злоумышленников.

Тем не менее сотни родителей собирают деньги для договора с террористами в надежде вернуть домой близких людей.

«Мы просим правительство помочь», — сказал Амину Салису, чей 8-летний сын был похищен вместе с другими 130 школьниками в мае во время нападения радикалов на исламскую школу Салиху Танко в Тегине.

По оценке аналитиков SBM Intelligence, в период с июня 2011 года по март 2020 года в Нигерии похитители собрали выкуп на сумму более 18 млн долларов, что спровоцировало еще больше подобных инцидентов. По оценкам экспертов, в настоящее время на северо-западе страны орудуют более 30 тысяч боевиков.

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Министр информации Лай Мохаммед в интервью Reuters поддержал стратегию отказа от денежных сделок с преступниками. По его словам, правительство разрушило несколько разбойнических лагерей.

«Мы боремся против повстанцев, и мы боремся против бандитизма», — сказал Мохаммед.

Правительство штата Нигер, в который входит Тегина, от комментариев отказалось. Чиновники, работающие с губернатором, сказали, что не разглашают планируемые действия.

Ранее ФАН сообщал об атаке террористов на нигерийский штат Кацина. Около 300 радикалов ворвались в деревню Дуба, разграбили магазины и убили более двух десятков человек.