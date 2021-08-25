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Долги в наследство: что делать с ипотечной квартирой
Общество
Долги в наследство: что делать с ипотечной квартирой
pixabay.com  / 

Тула, 25 августа. Что делать наследникам ипотечной квартиры? Вариантов несколько. О них рассказала юрист Елена Валенцева.

«Можно принять наследство и продолжить выплачивать ипотеку. Можно отказаться от наследства. Третий вариант — принять наследство и продать квартиру. А из вырученных с продажи средств погасить ипотеку. Учитывайте тот факт, что это можно сделать только с согласия банка. Чтобы не получать такое согласие, можно найти покупателя на данные квадратные метры, взять предоплату за квартиру, погасить ипотеку и заключить договор купли-продажи. Если же жизнь наследодателя была застрахована, то оставшийся кредит выплатит страховая компания», — говорит Елена Валенцева.

Важный момент — нельзя отказаться от части наследства. В данном случае — от долгов. Вы или все принимаете, или от всего отказываетесь.

Ранее ФАН рассказывал о том, туляки жертвуют деньги на реставрацию «символов» старинного кладбища.

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ипотека тульская область юрист елена валенцева
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