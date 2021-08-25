Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 20:43
20:41
Общество
Ношение тяжелого ранца грозит школьникам плоскостопием и болями в животе
20:40
Политика
Встреча Лаврова с канцлером Австрии началась в Вене
20:40
Общество
Плавучий стриптиз-клуб убрали из акватории Большой Невки в Петербурге
20:40
Весь мир
Как Багдад пытается примирить Саудовскую Аравию и Иран
20:39
Происшествия
СК Волгоградской области проводит проверку по факту смерти 11-летнего подростка
20:39
Шоу-бизнес
Дочь продюсера Константина Меладзе экстренно госпитализировали
20:39
Армия
Сенатор Святенко рассказала о вкладе Совета Федерации в соцподдержку военнослужащих
20:39
Экономика
В Минприроды объяснили закон о расширенной ответственности производителей
20:38
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве на свадьбе в КЧР
20:37
Армия
Российские военные получат новейший робототехнический комплекс «Штурм»
Все новости

Графолог объяснила, как вычислить обманщиков и агрессоров по почерку
Общество
Графолог объяснила, как вычислить обманщиков и агрессоров по почерку
pixabay.com

Москва, 25 августа. Некоторые специфические черты характера человека можно определить по его почерку, рассказала графолог Оксана Поротова.

Нажим ручки или карандаша, размер букв и строк, также наклон и очертания строчек считаются главными критериями для определения особенностей характера по почерку. Патологических обманщиков, к примеру, выдают открытые снизу у основания буквы, рассказала Поротова.

Склонные к приступам агрессии сильно надавливают на бумагу при письме. Другой отличительной особенностью их почерка можно считать деформированность написанных ими букв и слов, объяснила графолог в эфире радио «Говорит Москва».

Дефицит сна, недосып и другие негативные эмоции могут спровоцировать преждевременное старение организма, предупредили психологи. Плохое питание и курение также считаются негативными факторами, сокращающими молодость.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Графолог объяснила, как вычислить обманщиков и агрессоров по почерку
агрессия почерк графолог
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru