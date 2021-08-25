Графолог объяснила, как вычислить обманщиков и агрессоров по почерку

Москва, 25 августа. Некоторые специфические черты характера человека можно определить по его почерку, рассказала графолог Оксана Поротова.

Нажим ручки или карандаша, размер букв и строк, также наклон и очертания строчек считаются главными критериями для определения особенностей характера по почерку. Патологических обманщиков, к примеру, выдают открытые снизу у основания буквы, рассказала Поротова.

Склонные к приступам агрессии сильно надавливают на бумагу при письме. Другой отличительной особенностью их почерка можно считать деформированность написанных ими букв и слов, объяснила графолог в эфире радио «Говорит Москва».

Дефицит сна, недосып и другие негативные эмоции могут спровоцировать преждевременное старение организма, предупредили психологи. Плохое питание и курение также считаются негативными факторами, сокращающими молодость.