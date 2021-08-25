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В Тюмени без вести пропала еще одна школьница

  /   Обновлено: 25 августа 2021 20:04
Происшествия
В Тюмени без вести пропала еще одна школьница
flickr.com  /  Nick Harris

Тюмень, 25 августа. Волонтеры отправились на поиски 14-летней девочки в Тюмени. Она вышла из дома в районе Парфенова и не вернулась.

Девочка-подросток исчезла сегодня днем. Родители сообщили о пропаже в правоохранительные органы. На поиски ребенка уже выдвинулись сотрудники поискового отряда «ТюменьРегионСпас».

Пропавшей девочке 14 лет. Ее рост составляет 166 см, она худощавого телосложения. У подростка темно-русые короткие волосы, зеленые глаза. На школьнице была розовая футболка, черные лосины, на ногах — темно-синие кеды. Из особых примет — очки. У девочки через плечо была зеленая сумка.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, необходимо сообщить в правоохранительные органы.

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