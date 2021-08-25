Мали и Россия обсудили перспективы военного сотрудничества

Москва, 25 августа. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провел переговоры с главой ведомства Мали полковником Садио Камара 24 августа.

В рамках мероприятия стороны подробно обсудили проекты сотрудничества двух стран в оборонной сфере. Также поднимались актуальные вопросы региональной безопасности в Западной Африке.

«Генерал-полковник Александр Фомин отметил важность двухстороннего взаимодействия, а также подтвердил готовность Министерства обороны Российской Федерации к продолжению конструктивного диалога», — говорится в пресс-коммюнике малийского ведомства.

Проводимый ежегодно форум — это одна из ведущих мировых выставок вооружения, специального боевого оборудования, а также авторитетная площадка для обсуждения вопросов развития и укрепления международного военно-технического партнерства.

В 2019 году Россия и Мали подписали договор о сотрудничестве в сфере обороны. Реализация соглашения предполагает официальные визиты делегаций двух государств, встречи экспертов, подготовку кадров и проведение обучающих курсов, семинаров и конференций.

Соглашение включает командирование специалистов для организации ивентов в военной области, визиты боевой авиации, а также культурных и спортивных событий.

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