Историк Кнутов назвал российские БПЛА изюминкой форума «Армия-2021»

Санкт-Петербург, 25 августа. Российские беспилотники стали изюминкой международного военно-технического форума «Армия-2021», считает историк Юрий Кнутов.

Выставка «Армия-2021», проходящая в настоящий момент в Московской области, стала предметом обсуждения на пресс-конференции, проведенной Медиагруппой «Патриот». Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в ходе мероприятия отметил, что этот форум превратился в хорошую российскую ежегодную традицию, так как в ходе него Россия демонстрирует самые передовые достижения своего ОПК. Он подчеркнул, что из-за улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации выставку посетило гораздо большее количество иностранных делегаций, чем в прошлом году.

Одним из самых значимых достижений оборонной промышленности России, продемонстрированных в ходе форума, стали беспилотные летательные аппараты российского производства, считает эксперт. Он перечислил самые передовые БПЛА, созданные для ВС РФ, отметив, что многим из них нет аналогов на Западе.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

«Беспилотник «Охотник» американцы пытаются создать, но у них ничего не получается. Еще у нас разведывательный ударный беспилотник «Иноходец», он работает на высоте 7,5 километра целые сутки и по своим характеристикам он превосходит американский Reaper. Ну и так называемый знаменитый турецкий Bayraktar он превосходит значительно. Был показан «Ланцет» — это новый барражирующий боеприпас, модернизированный и представленный концерном «Калашников», — сказал Кнутов.

Ранее российские специалисты показали посетителям выставки «Армия-2021» новейший военный внедорожник «ЭРА». Главной его особенностью является использование в качестве топлива электричества. Подобное авто может использоваться для снабжения войск боеприпасами, медикаментами и прочим необходимым оснащением.