Ливия и Судан подпишут двустороннее соглашение о пограничном контроле

Хартум, 25 августа. Переходное Правительство национального единства (ПНЕ) предложило суданскому руководству заключить двустороннее соглашение об охране границ.

Инициатива прозвучала в ходе переговоров заместителя министра иностранных дел ПНЕ по политическим вопросам Мухаммеда Халиля Иссы с главой внешнеполитического ведомства восточноафриканской республики Марьям аль-Махди ас-Садик. Встреча состоялась в кулуарах официального визита в Судан ливийской делегации, возглавляемой членом Президентского совета Мусой аль-Куни.

Стороны рассмотрели двусторонние отношения между Триполи и Хартумом, а также способы их поддержки и развития.

Мухаммед Халиль Исса подчеркнул важность заключения четырехстороннего соглашения о защите границ с соседними странами — Суданом, Нигером и Чадом. По его словам, предложение связано с намерением ПНЕ остановить поток иностранных боевиков, которые участвовали в вооруженном конфликте на территории Ливии и способствовали нестабильности в стране.

Во время беседы чиновник также предложил дополнительно подписать двусторонний меморандум. Документ рассчитан на тот случай, если Нигер и Чад откажутся от инициативы.

Марьям аль-Махди ас-Садик приветствовала ливийское предложение. Она выразила готовность руководства Судана заключить договор как можно скорее. Это произойдет после консультаций по дипломатическим каналам.

Триполи и Хартум согласились с необходимостью принятия насущных мер для достижения стабильности ситуации в регионе. Стороны заявили о намерении развернуть дополнительные силы для обеспечения безопасности общих границ.

На прошлой неделе замглавы МИД ПНЕ объявил, что ливийское правительство предложило заключить четырехстороннее соглашение с Чадом, Нигером и Суданом. Инициатива разработана в рамках усилий, направленных против контрабандистов и вооруженных бандформирований в приграничных районах.