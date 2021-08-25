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Ремейк немого хоррора о Носферату выйдет с Аней Тейлор-Джой

  /   Обновлено: 25 августа 2021 19:45
Общество
Ремейк немого хоррора о Носферату выйдет с Аней Тейлор-Джой
Global Look Press  /  imago stock&people

Лос-Анджелес, 25 августа. Звезда драматического сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой получила работу в новом проекте. Она сыграет одну из ролей в ремейке немого хоррора «Носферату, симфония ужаса».

Режиссером картины выступит Роберт Эггерс («Ведьма», «Северянин», «Маяк»). Постановщик говорил о планах перезапустить историю о вампире Орлоке еще в 2015 году на фестивале Sundance, пишет Los Angeles Times. Других подробностей о фильме пока нет.

Оригинальная картина о Носферату вышла в 1922 году, ее снял немецкий режиссер Фридрих Мурнау. В основу ленты лег культовый роман Брэма Стокера «Дракула». По сюжету, путешественник Томас Хуттер останавливается в замке Орлока в Трансильвании.

Но владелец старинного поместья оказывается не тем, за кого себя выдавал. Спасти главного героя от вампира удается его любимой девушке.

Ранее сообщалось, что Аня Тейлор-Джой получила роль в приквеле к «Безумному Максу». Актриса сыграет Фьюриосу, съемки фильма должны начаться в конце лета.

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фильм ход королевы аня тейлор джой
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