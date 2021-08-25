Михаил Погребинский: Назвавший Зеленского диктатором Разумков заручился помощью США

Известный украинский политолог Михаил Погребинский заявил ФАН, что в его стране растет недовольство действиями президента Владимира Зеленского.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии в эксклюзивном интервью прокомментировал резкий выпад в адрес главы Украины со стороны спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Тот назвал Зеленского диктатором, который узурпирует власть.

«Это было ожидаемо, поскольку Разумков не раз уже отказывался голосовать в Совете национальной безопасности и обороны за предложения президента, — отметил Погребинский. — В частности, буквально в минувшую пятницу он не голосовал за санкции против портала «Страна.ua». К слову, вместе с этим также были введены санкции в отношении владельца и главного редактора данного сайта Игоря Гужвы и нашего блогера Анатолия Шария».

14-й председатель Верховной рады Украины, свидетельствует собеседник ФАН, высказался тогда, что подобные вещи делать никак нельзя.

«Дело в том, что на Украине нарастает недовольство действиями президента, — пояснил политолог. — И нет ни одного человека, кроме Разумкова, который может противостоять ему. Но нужно, чтобы он дистанцировался от Зеленского. До последнего времени спикер все равно воспринимался как часть команды президента».

Чтобы строить самостоятельную карьеру с шансами побороться, возможно, даже за президентскую должность, Разумкову, по словам Погребинского, надо отдаляться от Зеленского или вообще выйти из партии «Слуга народа» и создать свою.

«Видимо, это первые шаги нашего спикера в направлении самостоятельной политической карьеры, — считает Погребинский. — Это не означает, что Украина — накануне какого-то политического кризиса. Не знаю, хватит ли у президента голосов, чтобы отправить в отставку спикера Верховной рады. Это будет непросто. Однако все может измениться. Думаю, что Зеленский все же постарается это сделать».

ТАСС /

Подобные намерения могут следовать из того, как глава государства ведет себя по отношению к тем его оппонентам, которых не защищает американское посольство, предположил собеседник ФАН.

«По моим представлениям, Дмитрий Разумков уже как раз заручился поддержкой посольства США, — добавил он. — Может быть, эти слова (о диктатуре и узурпации власти. — Прим. ФАН) отчасти были продуманы, отчасти — произнесены на эмоциях. Например, я, когда послушал выступление Зеленского на параде (в честь 30-летия независимости Украины. — Прим. ФАН), и потом меня многократно просили все это прокомментировать, поначалу вообще никак не мог спокойно давать комментарии».

По признанию Погребинского, он был сильно раздосадован «всяким бредом», который нес 24 августа в Киеве украинский президент.

«Всем этим наглым и возмутительным бредом, — не жалеет эпитетов политолог. — То, что говорил Зеленский, являлось продолжением темы той самой «Крымской платформы». Все вместе воспринимается у меня в голове как один непрекращающийся спектакль».

Мероприятие под вышеупомянутым названием состоялось в украинской столице сутками ранее, 23 августа. Собеседник ФАН рассказал, какой образ остался у него в памяти.

«Вот он сидит во главе стола, в окружении полутора сотен представителей 45 стран и организаций, — напомнил глава КЦПИК. — И он такой крутой, прямо господь бог! Продолжение этого цирка, апофеоз, как говорится, последовало на параде, где Зеленский аж прослезился».

На все это настолько противно и возмутительно смотреть, что спокойно реагировать очень сложно, признался Погребинский.

«Может, Разумков тоже эмоционально ко всему этому отнесся, как и я, — отметил он. — Но более вероятно, что он все-таки готовился к тому, чтобы сделать такое заявление. Мне кажется, что совсем непринципиально, что оно совпало с празднованием».

ТАСС / Струнин Анатолий

Ранее председатель Верховной рады Дмитрий Разумков (занимает данный пост с 29 августа 2019 года) заявил с парламентской трибуны, что президент страны Владимир Зеленский «стал диктатором, который узурпирует власть».

Примечательно, что именно нынешний глава соседнего государства привел уроженца города Бердичева, что в Житомирской области (в октябре тому исполнится 38 лет), в большую политику.

В 2019 году Разумков сначала стал главным советником по политическим вопросам и спикером штаба кандидата в президенты Украины Зеленского, а потом, в мае, возглавил партию «Слуга народа». После резких слов со стороны спикера в адрес лидера страны на Украине уже начали выдвигаться версии, что тот может повторить судьбу Виктора Януковича и рано или поздно тоже оказаться в Ростове-на-Дону.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал то, что происходило на праздничном параде в Киеве, позором.