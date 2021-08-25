ЮАР стала страной с самым высоким уровнем безработицы в мире

Претория, 25 августа. Официальная безработица в ЮАР поднялась до 34,4%. На данный момент это самый высокий показатель в мире.

Уровень незанятости населения в ЮАР, государстве с наиболее индустриализованной экономикой на континенте, не превышал 20% в течение как минимум двух десятилетий. В первом квартале этого года доля незанятых в стране составила 32,6% и к концу марта выросла на 1,8%. Работу в республике сейчас ищут 7,8 млн человек, или на 600 тыс. больше, чем за предыдущие три месяца.

Во втором квартале финансовый сектор в ЮАР потерял 278 тысяч мест, а обрабатывающая промышленность — 83 тысячи. Безработица в более широком понимании, которое включает способных к труду граждан, которые не находятся в поиске, выросла до 44,4 с 43,2% в первом квартале. Специалисты отмечают, что особо в данной ситуации страдают чернокожие женщины.

Основными причинами такой динамики являются неэффективная система образования, строгие законы о труде и пандемия COVID-19.

Эксперты полагают, что из-за роста уровня незанятости власти также могут продлить экономические меры поддержки населения, что, в свою очередь, усложнит стабилизацию государственного бюджета.

Ранее ФАН сообщал о массовых митингах аргентинцев против безработицы.