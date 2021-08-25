Попавший в реанимацию Краско находится в состоянии средней степени тяжести

Санкт-Петербург, 25 августа. Оказавшийся в больнице актер Иван Краско находится в состоянии средней степени тяжести, рассказал ФАН директор артиста Вячеслав Смородинов.

Краско госпитализировали в реанимацию, где врачи проводят все необходимые процедуры. Смородинова не пустили к актеру, но отдали директору вещи знаменитого пациента.

Врачи надеются, что с 90-летним Краско все будет хорошо, поскольку он не затягивал с обращением к медикам. Несмотря на серьезный возраст, сохраняется надежда на улучшение самочувствия актера. Детальная информация о состоянии артиста появится 26 августа после проведения ряда медицинских процедур и анализов.

Ивана Краско госпитализировали в петербургский центр имени Алмазова после обращения в поликлинику. Перед отправкой в реанимацию врачи диагностировали у актера инсульт.