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Попавший в реанимацию Краско находится в состоянии средней степени тяжести

  /   Обновлено: 25 августа 2021 19:43
Общество
Попавший в реанимацию Краско находится в состоянии средней степени тяжести
Global Look Press  /  Zamir Usmanov

Санкт-Петербург, 25 августа. Оказавшийся в больнице актер Иван Краско находится в состоянии средней степени тяжести, рассказал ФАН директор артиста Вячеслав Смородинов.

Краско госпитализировали в реанимацию, где врачи проводят все необходимые процедуры. Смородинова не пустили к актеру, но отдали директору вещи знаменитого пациента.

Врачи надеются, что с 90-летним Краско все будет хорошо, поскольку он не затягивал с обращением к медикам. Несмотря на серьезный возраст, сохраняется надежда на улучшение самочувствия актера. Детальная информация о состоянии артиста появится 26 августа после проведения ряда медицинских процедур и анализов.

Ивана Краско госпитализировали в петербургский центр имени Алмазова после обращения в поликлинику. Перед отправкой в реанимацию врачи диагностировали у актера инсульт.

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актер госпитализация краско
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