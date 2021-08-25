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Мария Захарова отреагировала на невыдачу визы США спортсменке Марии Ласицкене

  /   Обновлено: 25 августа 2021 20:00
Спорт
Мария Захарова отреагировала на невыдачу визы США спортсменке Марии Ласицкене
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 25 августа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает ситуацию с невыдачей визы США олимпийской чемпионке Марии Ласицкене неприемлемой.

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене столкнулась с трудностью оформления американской визы. Мария Захарова отреагировала на ситуацию и назвала ее «нетерпимой», об этом говорится на официальном сайте ведомства. Россиянка вынуждена пропустить соревнования Бриллиантовой лиги в Соединенных Штатах.

Спортсменка Мария Ласицкене оказалась в центре скандала после победы на летней Олимпиаде в Токио: украинка Ярослава Магучих поздравила ее с завоеванным золотом и сделала совместное фото с ней. Жители Украины тут же набросились на представительницу своей страны с критикой. Россиянка отреагировала на ситуацию с молодой спортсменкой.

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сша захарова виза ласицкене
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