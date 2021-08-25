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Финансируемый Евросоюзом «Дождь» объясняет статус иноагента «трудностью» соблюдения закона

  /   Обновлено: 25 августа 2021 19:35
Общество
Финансируемый Евросоюзом «Дождь» объясняет статус иноагента «трудностью» соблюдения закона
Prt Scr youtube.com  /  Телеканал Дождь

Москва, 25 августа. Признанный иноагентом телеканал «Дождь»1 пытается создать видимость «трудности» исполнения российских законов, не скрывая при этом поступление денег из-за границы.

Минюст внес «Дождь» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) в список иноагентов, поскольку телеканал получал финансирование из Евросоюза. Так, Европейская комиссия перевела на счет СМИ 130 тысяч евро за освещение отношений ЕС и России.

Однако «Дождь» и сочувствующие ему СМИ пытаются найти в решении Минюста политическую подоплеку. При этом глава Совета по правам человека Валерий Фадеев подтвердил, что телеканал включили в реестр иноагентов без каких-либо нарушений.

Главред канала Тихон Дзядко пытается объяснить статус иноагента трудностью соблюдения законов. Например, он написал в своем Telegram-канале, что «Дождь» якобы попал в реестр Минюста несправедливо, сообщает «ПолитЭксперт».

«Закон специально написан так, чтобы признать «иноагентом» можно было каждого», — полагает Дзядко.

По словам главреда, «Дождь» признали иноагентом, поскольку СМИ получало деньги от российского фонда, финансировавшегося из-за границы. Однако в статье №6 «Закона о средствах массовой информации» указано, что российское юрлицо может быть признано выполняющим функции иностранного агента в том случае, если оно получает финансовые ресурсы или иное имущество от зарубежных источников. Таким образом, внесение «Дождя» в реестр Минюста не противоречит действующему законодательству.

Ранее пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков объяснил включение «Дождя» в перечень СМИ-иноагентов. По словам представителя Кремля, у Минюста были на это веские основания, а решение принималось не по одному эпизоду.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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сми дождь иноагент
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