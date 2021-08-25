МИД сожалеет об отказе США выдавать визы россиянам

Москва, 25 августа. Отказ Соединенных Штатов Америки выдавать визы россиянам вызывает сожаление. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

США практически полностью прекратили выдачу виз гражданам России. В качестве причины американская сторона назвала «нехватку персонала» в посольстве.

Захарова считает, что Вашингтон пытается перевести стрелки на РФ. Последняя запретила нанимать местный персонал в качестве помощников консульских работников. Однако официальный представитель ведомства напомнила, к чему привел отказ Госдепартамента выдавать визы новым сотрудникам посольства РФ.

Российские консульские службы из-за этого решения обескровлены, пояснила Мария Захарова.

Ранее официальный представитель МИД предупредила зарубежные государства о последствиях участия в саммите «Крымской платформы». Причастность к этой встрече будет рассматриваться как посягательство на целостность территории РФ, отметила Захарова.