Экспертиза показала, что возможный убийца тюменской школьницы причастен к преступлению

Тюмень, 25 августа. Тюменские правоохранители провели ДНК-экспертизу, которая подтвердила причастность задержанного местного жителя к убийству восьмилетней девочки.

Напомним, сегодня полицейские задержали предполагаемого убийцу восьмилетней школьницы из Тюмени. Ее тело было найдено 19 августа в зарослях травы на берегу озера Оброчное в двух с половиной километрах от дома, где жила девочка.

На допросе задержанный признал свою вину. Согласно данным следствия, мужчина снимал квартиру в соседнем доме. Именно к его корпусу пришла школьница, чтобы поймать Wi-Fi и скачать игру на телефон. Предположительно, преступник изнасиловал девочку и убил ее, затем завернул тело в пакеты, обмотал проводом и бросил в траву на берегу озера.

Вместе с тем были подняты еще восемь уголовных дел, возбужденных по факту исчезновения других детей. Однако задержанный отрицает свою причастность к ним. Также на эту тему высказался врач-психиатр Александр Ковтун. В интервью корреспонденту ФАН он заявил, что не считает задержанного виновным в исчезновении других детей.