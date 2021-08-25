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В Ираке объявили о готовности к выводу американских войск
Весь мир
В Ираке объявили о готовности к выводу американских войск
flickr.com  /  U.S. Department of Defense

Ирак готов к выводу американских войск из страны, заявил глава МИД республики Фуад Хусейн. По словам дипломата, сейчас государство имеет все необходимые силы и средства для борьбы с терроризмом на своей территории.

Министр иностранных дел отметил, что иракские службы безопасности сейчас располагают достаточным объемом информации о радикальных исламистах, а также имеют необходимую квалификацию для эффективной борьбы с ними. Свое заявление Хусейн сделал во время визита в Москву.

«Мы наблюдаем какое-то движение в некоторых скрытых ячейках террористов, но эта деятельность не представляет угрозы для иракского общества», — сказал глава МИД.

Отвечая на вопрос о возможности сохранения ограниченного контингента войск США в Ираке, Хусейн указал на то, что между Багдадом и Вашингтоном существует четкое соглашение о выводе боевых подразделений Соединенных Штатов из страны. При этом он оговорился, что некоторые американские соединения все еще остаются на территории государства. Они оказывают иракскому правительству и службам безопасности необходимую помощь, включающую в себя обучение сотрудников силовых структур и обмен информацией.

Неудачный пример

Несмотря на уверенность министра, сложившаяся в настоящее время на территории Афганистана ситуация, вызывает опасения и является неблагоприятным примером.

После распоряжения о выводе сил США и НАТО из страны боевики движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) быстро взяли территорию центральноазиатского государства под контроль. То есть даже 20-летнее присутствие в стране иностранных войск не повлекло за собой искоренения радикальных настроений и кардинальных перемен. При этом после принятия решения о прекращении военной операции Североатлантического альянса Кабул точно так же говорил о том, что сможет самостоятельно обеспечить свою безопасность.

Ирак по схожей схеме на протяжении длительного времени находился под американской протекцией и служил базой для военных НАТО.

Существующая угроза

Вывод иностранных сил из Ирака начался в первой половине августа 2021 года. Однако уже на этапе переговоров об уходе контингента США из страны на иракской территории заметно активизировались спящие ячейки «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), поддерживаемые некоторыми слоями местного населения.

Сейчас радикальные боевики пока концентрируются преимущественно на террористических актах и диверсиях, совершаемые малочисленными отрядами. Так, нередко в Ираке происходят нападения на военные и гуманитарные конвои, а также подрывы опор линий электропередач, усугубляющие энергетический кризис в стране. Это мешает работе инфраструктурных объектов и влечет за собой рост народного недовольства.

При этом не исключено, что вслед за уходом иностранных войск спящие ячейки террористов вновь объединятся в большие подразделения.

Опыт Афганистана говорит о том, что США и НАТО оказались несостоятельными в вопросах устранения угрозы радикального исламизма. В то же время системы местного самоуправления в результате внешнего вмешательства в дела других государств были фактически ликвидированы — пришедшие к власти новые руководители пока не демонстрируют необходимой политической воли и ресурсов для самостоятельной борьбы с терроризмом.

Остается надеяться, что присутствие миротворческого контингента ООН, который сменит в Ираке силы Пентагона ради контроля за ситуацией в стране, может стать эффективной мерой, а не простой формальностью.

Впрочем, в Багдаде давно говорят о необходимости вывода американских войск с территории государства. Еще в 2020 году, сразу после убийства в столичном аэропорту иранского генерала Касема Сулеймани, парламент Ирака потребовал от правительства отменить соглашение с международной коалицией о размещении военного контингента. Тогда эту инициативу поддержал предыдущий премьер-министр Адель Абдул Махди, передавший депутатам график ухода иностранных сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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