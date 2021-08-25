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Peru Libre призывает к мобилизации в поддержку кабинета министров Педро Кастильо
Весь мир
Peru Libre призывает к мобилизации в поддержку кабинета министров Педро Кастильо
twitter.com  /  Vladimir Cerrón

Лима, 25 августа. Глава партии Perú Libre («Свободное Перу») Владимир Серрон призвал к протестному маршу против попытки распустить кабинет министров, предложенный президентом Педро Кастильо. Об этом сообщает агентство Telesur.

По словам лидера социалистической партии, речь идет о намерении сместить премьера Гвидо Беллидо с поста председателя Совета министров страны. Серрон отметил, что попытка была предпринята со стороны бывшего министра юстиции, имя которого он не назвал. Однако он признал его действия «саботажем» и выразил резкое осуждение.

Заявления главы Perú Libre были сделаны накануне представления кабинета министров на утверждение конгресса. Серрон потребовал у членов законодательного органа выразить вотум доверия всем лицам, назначенным в правительство Кастильо. Разногласия в основном касаются Гвидо Беллидо, который подвергся острой критике со стороны оппозиции из-за текущего расследования против него по обвинению в терроризме.

В связи с этим Владимир Серрон призвал своих сторонников к проведению манифестаций в поддержку кабинета министров во главе с Беллидо. Протесты пройдут в Лиме 25—26 августа. Участники соберутся на площади Сан-Мартин и организуют марш в сторону здания конгресса.

Еще на прошлой неделе Перрон раскритиковал смещение нового министра иностранных дел Эктора Бехара, который был отправлен в отставку на фоне скандала. Новым главой МИД был назначен юрист и опытный дипломат Оскар Мауртуа.

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правительство перу
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