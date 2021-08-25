Пульмонолог рассказал, как в России развивается болезнь вейперов

Последние месяцы много шума наделали электронные сигареты — они же вейпы. Некоторые курильщики переходят на электронные сигареты, чтобы бросить обычные, но безопаснее ли они?

В США уже дали название новой болезни вейперов — EVALI. Для постановки диагноза врачи руководствуются следующими критериями:

употребление пациентом вейпов в течение 90 дней до начала заболевания;

наличие патологических изменений в легких на рентгенографии, часто в виде инфильтратов;

отсутствие других причин для похожего состояния.

В беседе с корреспондентом ФАН врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал, почему в России практически нет случаев заболевания EVALI и правда ли, что вейпы опаснее сигарет.

«На самом деле, научной информации по этому заболеванию не так много, потому что его диагностировать стали не так давно. В России в этом году был первый, пока единичный случай EVALI, поэтому средней статистической информации о том, насколько они вредны и в долгосрочной перспективе выявляются какие-то другие заболевания, нет», — рассказал собеседник агентства.

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Вячеслав Овечкин объяснил, что на сегодняшний день неизвестно, какие вещества в электронных сигаретах вызывают EVALI, но то, что вейпы вредны — это точно. Собеседник ФАН отметил, что болезнь переносится не так легко.

«Скорее, это острые состояния людей, чем какие-то хронические. Электронные сигареты не так долго находятся на рынке, чтобы можно было говорить о долгосрочных перспективах. Если мы говорим о курении сигарет, то там у любого курильщика с 40-летнем стажем разрабатывается хроническая болезнь легких», — добавил пульмонолог.

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