Вычисливший «ангарского» маньяка следователь занялся делом об убийстве девочки из Тюмени

Тюмень, 25 августа. Следователь по особо важным делам Евгений Карчевский прибыл из Москвы в Тюмень, чтобы заниматься делом об убийстве восьмилетней девочки.

Карчевский известен тем, что он смог вычислить «ангарского» и «тулунского» маньяков, сообщил источник ФАН. Следователь отказался комментировать ход дела, однако при этом не стал отрицать, что занимается расследованием ряда убийств в Тюмени, начиная с 1997 года.

Восьмилетняя школьница из Тюмени пропала без вести 30 июня. Позже ее труп нашли в траве у озера Оброчное, которое находится в двух с половиной километрах от места проживания девочки. На ее теле были обнаружены признаки насильственной смерти.