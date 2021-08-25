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Вычисливший «ангарского» маньяка следователь занялся делом об убийстве девочки из Тюмени

  /   Обновлено: 25 августа 2021 19:06
Происшествия
Вычисливший «ангарского» маньяка следователь занялся делом об убийстве девочки из Тюмени
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Тюмень, 25 августа. Следователь по особо важным делам Евгений Карчевский прибыл из Москвы в Тюмень, чтобы заниматься делом об убийстве восьмилетней девочки.

Карчевский известен тем, что он смог вычислить «ангарского» и «тулунского» маньяков, сообщил источник ФАН. Следователь отказался комментировать ход дела, однако при этом не стал отрицать, что занимается расследованием ряда убийств в Тюмени, начиная с 1997 года.

Восьмилетняя школьница из Тюмени пропала без вести 30 июня. Позже ее труп нашли в траве у озера Оброчное, которое находится в двух с половиной километрах от места проживания девочки. На ее теле были обнаружены признаки насильственной смерти.

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