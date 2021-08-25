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Рособоронэкспорт готовит новую версию истребителя Су-57 для поставок за рубеж

  /   Обновлено: 25 августа 2021 19:03
Армия
Рособоронэкспорт готовит новую версию истребителя Су-57 для поставок за рубеж
twitter.com  /  @mod_russia

Кубинка, 25 августа. Россия готовит для поставок за рубеж модификацию истребителя Су-57 в двухместном исполнении, сообщили в Рособоронэкспорте.

РФ готова вести предметный диалог по поставкам модифицированной версии истребителя пятого поколения Су-57. Предварительные обсуждения с потенциальными заказчиками уже проводятся. Экспортная версия под индексом Су-57Э была продемонстрирована в рамках форума «Армия-2021». Для поставок готовится и двухместная модель.

Боевая машина компании «Сухой» является многоцелевым самолетом, который способен вести бой на коротких и дальних дистанциях, атаковать любые объекты на земле, воде и в воздухе, обходить системы ПВО.

Некоторое время назад авиаконструкторы совершили прорыв по разработке двигателей нового типа для Су-57. Внедрение подобных силовых установок значительно повысит возможности самолетов. ВКС РФ планируют получить до 2028 года 76 единиц таких самолетов. Мировой рынок вооружений уже признал экспортный потенциал российского истребителя.

Индийские аналитики ранее предположили, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» могут быть установлены не только на МиГ-31К, но и на Су-57. Замглавкома ВКС РФ Сергей Дронов сообщал о поставках в войска свыше 60 единиц авиатехники до конца 2021 года, передает RT.

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истребитель экспорт су-57 армия-2021
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