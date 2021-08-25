Создатели «КовиВака» обнародовали первые результаты проверок препарата

Москва, 25 августа. Разработчики российской вакцины от коронавируса «КовиВак» опубликовали первые результаты исследования своего препарата на животных.

Ученые испытывали эффективность «КовиВака» на обезьянах и грызунах, в том числе на беременных и кормящих самках. Авторы работы намеревались выяснить эффективность и безопасность вакцины. Данные о полученных результатах опубликовали в журнале Emerging Microbes and Infections.

Препарат доказал свою безопасность, а также способность обеспечить стабильный длительный иммунитет от коронавирусной инфекции. Исследовательская работа продолжалась в течение года.