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Создатели «КовиВака» обнародовали первые результаты проверок препарата

  /   Обновлено: 25 августа 2021 19:11
Общество
Создатели «КовиВака» обнародовали первые результаты проверок препарата
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 25 августа. Разработчики российской вакцины от коронавируса «КовиВак» опубликовали первые результаты исследования своего препарата на животных.

Ученые испытывали эффективность «КовиВака» на обезьянах и грызунах, в том числе на беременных и кормящих самках. Авторы работы намеревались выяснить эффективность и безопасность вакцины. Данные о полученных результатах опубликовали в журнале Emerging Microbes and Infections.

Препарат доказал свою безопасность, а также способность обеспечить стабильный длительный иммунитет от коронавирусной инфекции. Исследовательская работа продолжалась в течение года.

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коронавирус ковивак первые результаты
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