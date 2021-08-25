Депутат Шперов предостерег Турцию от «исторических» претензий на Крым

Если обратиться к истории, то на большей части Турции в Средние века проживали греки и армяне, а вопрос по Крыму эта страна закрыла с нами 250 лет назад. Так депутат Госдумы Павел Шперов прокомментировал выступление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу на украинском саммите «Крымская платформа» и его «историческую» трактовку в турецкой газете Türkiye, с заявлениями, что Крым якобы «принадлежит не России, а татарам-тюркам».

«Можно, конечно, поднять исторические события, связанные с нашим полуостровом и с той же Турцией. В 1783 году турки подписали договор, в котором признали право России на владение Крымом. Что касается самой Турции, то вся западная часть этой страны — это старинные греческие поселения. Каппадокия, популярная у туристов, также не является исторической турецкой территорией: две тысячи лет назад это была часть Римской империи, потом ее населяли христиане Византии. Если копнуть историю, турецкие политики не обрадуются», — уточнил житель Крыма.

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Попытка переписать историю вряд ли даст представителям Турции что-то хорошее, добавил депутат. Он напомнил, что согласно российской Конституции, вся территория нашей страны, включая Крым, неприкосновенна.

«Я считаю, что провокации, подобные саммиту «Крымская платформа», который был проведен в Киеве, требуют ужесточения международной позиции Москвы. Мы должны принимать меры к тем, кто покушается на суверенные земли России, — подчеркнул политик. — Для начала это могут быть персональные санкции. Я был активным сторонником исторического возвращения Крыма в лоно России и готов ответить за все свои поступки. Готовы ли понести ответственность те, кто посягает на нашу страну?»

Шперов подчеркнул, что российские власти должны использовать законные инструменты для защиты и в корне пресекать темы, подобные поднятой турецкой прессой.

«Что касается саммита, проведенного в Киеве, — он опоздал на восемь лет. Об оккупации полуострова надо было говорить в 2013 году, до его возврата в состав России. Но есть момент: в настоящее время оккупирована северная часть Арабатской стрелки. В 1954 году эта российская земля была передана Украине вместе с Крымом, и ее в 2014 году нам так и не вернули, хотя должны», — отметил парламентарий.

sevastopol.ldpr.ru / Центральный сайт партии ЛДПР

Он добавил, что русскоязычные граждане Восточной Украины сегодня находятся под гнетом неонацистов и терпят притеснения от прозападного правительства страны, поставленного к власти в результате государственного переворота, и это тоже нельзя оставлять без реакции.

«В историческом времени Крым жил без России меньше, чем с русскими. Этот вопрос закрыт. Что касается «древнего государства Украина», почему-то претендующего на наш Крым, — я хотел бы увидеть старинную монету с названием этого государства. Киевским политикам стоит задуматься о том, чтобы переименовать страну в «Малороссия» — это звучит вполне достойно и обосновано исторически. Если уж вполне обоснованные ассоциации с «окраиной России» их чем-то не устраивают», — обратил внимание депутат от Республики Крым.

Собеседник ФАН подчеркнул, что фантомные боли у представителей кабинета Зеленского и наиболее рьяных националистов на Украине не принесут нашим соседям ничего конструктивного. Заявления же турецкого министра про Крым Павел Шперов обозначил как «восточные фантазии».

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