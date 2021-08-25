Сын криминального авторитета может быть причастен к убийству на свадьбе в КЧР

Черкесск, 25 августа. Правоохранители разыскивают двух подозреваемых в убийстве мужчины на свадьбе в Карачаево-Черкесии. Один из фигурантов дела является сыном местного криминального авторитета.

Трагедия произошла на свадебном торжестве в ауле Икон-Халк. Гости мероприятия затеяли спор из-за танца с невестой. Впоследствии конфликт перерос в драку со стрельбой.

Пострадавший получил огнестрельное ранение в область груди. Мужчина скончался по дороге в больницу.

Предполагаемые преступники скрылись на белом автомобиле Porsche Cayenne. Известно, что злоумышленники могут быть вооружены.