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В Кремле сообщили подробности телефонного разговора Путина с президентом Кубы

  /   Обновлено: 25 августа 2021 19:11
Политика
В Кремле сообщили подробности телефонного разговора Путина с президентом Кубы
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 25 августа. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем. Об этом сообщила пресс-службе Кремля.

Стороны обсудили развитие сотрудничества. Кроме того, Путин и Диас-Канель подняли вопрос о совместных проектах. Кубинский президент в ходе разговора поблагодарил российского лидера за гуманитарную помощь.

Ранее Владимир Путин анонсировал заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. По его словам, мероприятие состоится в сентябре.

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