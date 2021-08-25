В Кремле сообщили подробности телефонного разговора Путина с президентом Кубы

Москва, 25 августа. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем. Об этом сообщила пресс-службе Кремля.

Стороны обсудили развитие сотрудничества. Кроме того, Путин и Диас-Канель подняли вопрос о совместных проектах. Кубинский президент в ходе разговора поблагодарил российского лидера за гуманитарную помощь.

Ранее Владимир Путин анонсировал заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. По его словам, мероприятие состоится в сентябре.