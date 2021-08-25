Банги, 24 августа. Жители ЦАР могут доверять только правительственным силам страны (FACA) и верным союзникам, сообщает издание Oubangui Médias.

Управляемая американцами на протяжении последних 20 лет армия Афганистана не смогла ничего противопоставить членам запрещенного в России движения «Талибан»1. Вашингтон потратил на обучение вооруженных сил южноазиатской республики миллиарды долларов, однако победа террористов продемонстрировала всю немощность западной политики.

После вывода советских войск с территории Афганистана, моджахеды создали радикальное вооруженное движение «студентов пуштунов», которые пришли к власти в 1996 году. Западному миру не нравилось, что члены организации попрали права женщин, ввели ограничения на телевидение, музыку, фильмы, макияж, а девочками старше 10 лет запретили ходить в школу. Боевики также занимались уничтожением культовых сооружений вроде статуй Будды.

Федеральное агентство новостей /

После организованных Усамой бен Ладеном терактов 11 сентября 2001 года, Соединенные Штаты Америки приступили к активной борьбе с движением по всему миру и вторглись в Афганистан, объясняя свои действия заботой о международной безопасности. За последние 20 лет по самым скромным подсчетам Вашингтон потратил на поддержку режима в Кабуле около 2,1 трлн долларов, но это не позволило уничтожить угрозу, а скорее наоборот. В итоге весь мир наблюдал за бегством американских специалистов из столицы республики.

По мнению многих международных политических и экономических экспертов, в значительной степени военной неудаче США способствовали «плохое управление и повальная коррупция».

Хороший урок для Африки

Отправляя военных в Афганистан, Вашингтон оправдывал свои действия борьбой с терроризмом. Нечто похожее сейчас можно наблюдать на Черном континенте — несколько международных организаций, в том числе и официальные силы Франции, находятся на территории ряда африканских государств. Они также заявляют о стратегии сдерживания боевиков вдали от собственных границ. Соответственно можно ожидать повторения афганского сценария.

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По этой причине Центральноафриканская Республика должна опираться только на национальные вооруженные силы и ближайших союзников, вроде России, специалисты которой проводят обучение бойцов FACA. Последние не раз демонстрировали, что русская военная школа по праву считается одной из лучших в мире.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей представила расследование о преступной деятельности сотрудников миссии ООН в ЦАР. О том, как миротворцы спровоцировали народный гнев в африканской стране — читайте в нашем материале.

1 Организация запрещена на территории РФ.