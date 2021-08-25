Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 19:13
19:11
Армия
Комплексы РЭБ «Репеллент-Патруль» будут впервые поставлены на экспорт
19:09
Армия
Сумма заключенных Рособорнэкспортом контрактов на «Армии-2021» превысила 2 млрд евро
19:09
Происшествия
Цех со сладостями загорелся на юго-востоке Москвы
19:08
Общество
В Севастополе объяснили, почему плитку для ремонта набережной закупают на Украине
19:07
Общество
В Москве пройдет экомарафон в честь ночи летучих мышей
19:06
Происшествия
Труп туриста из Петербурга обнаружен в Дагестане
19:06
Происшествия
Вычисливший «ангарского» маньяка следователь занялся делом об убийстве девочки из Тюмени
19:04
Общество
Туристы без прививки от COVID-19 с 13 сентября столкнутся с новыми ограничениями в Греции
19:03
Армия
Рособоронэкспорт готовит новую версию истребителя Су-57 для поставок за рубеж
19:02
Весь мир
СМИ ЦАР назвали причины провала западной политики в Афганистане
Все новости

Биткоин пережил очередной обвал курса
Экономика
Биткоин пережил очередной обвал курса
Global Look Press  /  Siegra Asmoel / http://imagebroker.com/#/search/

Нью-Йорк, 25 августа. Самая популярная криптовалюта в мире все еще пребывает в состоянии волатильности. На минувших торгах курс биткоина единовременно потерял 2%.

Обвал котировок зафиксирован профильной биржей CoinGecko. В течение трех часов биткоин падал, всего было потеряно около 2% от капитализации цифровой монеты. После этого произошла закономерная коррекция, BTC вновь начал восстанавливать потерянные позиции. В моменте дешевеющая криптовалютная корзина оценивалась в 910,3 млрд долларов, пишет РБК.

Недавно биткоин в очередной раз побил рекорд стоимости — за единицу начали отдавать более 50 тысяч долларов. Столь значительный рост вызывает нервозность у инвесторов, опасающихся схлопывания рынка. Аналитики неоднократно отмечали, что криптовалюты могут оказаться новым финансовым пузырем по аналогии с «доткомами» — веб-компаниями, разорившимися в 2001 году.

Риски не останавливают игроков бирж, стремящихся получить прибыль. Биржа Coinbase ранее потратила на биткоины около 500 млн долларов.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Биткоин пережил очередной обвал курса
биткоин криптовалюты блокчейн биржи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru