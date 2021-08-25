Биткоин пережил очередной обвал курса

Нью-Йорк, 25 августа. Самая популярная криптовалюта в мире все еще пребывает в состоянии волатильности. На минувших торгах курс биткоина единовременно потерял 2%.

Обвал котировок зафиксирован профильной биржей CoinGecko. В течение трех часов биткоин падал, всего было потеряно около 2% от капитализации цифровой монеты. После этого произошла закономерная коррекция, BTC вновь начал восстанавливать потерянные позиции. В моменте дешевеющая криптовалютная корзина оценивалась в 910,3 млрд долларов, пишет РБК.

Недавно биткоин в очередной раз побил рекорд стоимости — за единицу начали отдавать более 50 тысяч долларов. Столь значительный рост вызывает нервозность у инвесторов, опасающихся схлопывания рынка. Аналитики неоднократно отмечали, что криптовалюты могут оказаться новым финансовым пузырем по аналогии с «доткомами» — веб-компаниями, разорившимися в 2001 году.

Риски не останавливают игроков бирж, стремящихся получить прибыль. Биржа Coinbase ранее потратила на биткоины около 500 млн долларов.