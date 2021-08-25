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Пенсионерка из Ленобласти превратила вышивку в современное искусство
Общество

Работы 83-летней Юлии Алешичевой можно увидеть не только на стенах ее квартиры, но и на футболках и скейтбордах.

Идея совместить рукодельное искусство бабушки и спорт пришла в голову внуку мастерицы Яну Горкунову, когда молодой человек увидел скейтборд с изображенной на нем картиной известного художника. Ян списался с компанией, производящей спортивный инвентарь, и договорился о творческом союзе.

«Были изготовлены футболки фирменные и толстовки с вышивкой бабушки — специальная коллекция широких футболок унисекс и оверсайз, которые бы не мешали райдеру кататься на доске» — рассказывает он.

Юлия Алешичева увлекалась вышивкой еще в молодости. После того, как пенсионерке диагностировали деменцию, она решила вернуться к любимому хобби. Мастерица не ожидала, что ее работы окажутся на одежде и скейтбордах.

«Для нее скейтбординг — это что-то необычное. На самом деле больший восторг вызывает у меня и у тех, кто увидел впервые ее как художницу, узнав о ней через скейтбординг, увидев принт ее вышивки. Но для бабушки это прежде всего возможность молодое поколение познакомить с тем, что вышивка — это не только для пожилых. Это может быть современным искусством, которое может объединять разные поколения» — объясняет Ян Горкунов, внук Юлии Алешичевой.

Творчество пенсионерки оценили и на ее первой персональной выставке «Девушка из 1938 года: вышивка длиною в жизнь» в московском Музее русского лубка и наивного искусства.

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