Рогозин планирует пригласить Маска, Брэнсона и Безоса на запуск «Союза МС-19»

Москва, 25 августа. Глава Роскомоса Дмитрий Рогозин пригласит американского предпринимателя Илона Маска на запуск «Союза МС-19» с Байконура.

К тому же Дмитрий Рогозин хочет отправить приглашение основателю корпорации Virgin Group Ричарду Брэнсону и владельцу аэрокосмической компании Blue Origin Джеффу Безосу. Такое заявление глава Роскосмоса сделал в эфире Первого канала. Запуск космического корабля планируется выполнить при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Дмитрий Рогозин ранее пообещал в скором времени решить вопрос с присутствием России на Международной космической станции. Перспективы участия РФ в проекте станут известны в ближайшие месяцы.