Эритрея отвергла санкции США против главы генерального штаба страны

Асмара, 25 августа. Власти Эритреи считают безосновательными заявления Вашингтона о том, что начальник генерального штаба республики виновен в нарушении прав человека в Эфиопии.

Ранее Министерство финансов Соединенных Штатов Америки внесло в черный список Филипоса Вольдейоханнеса. По данным казначейства, последний напрямую ответственен за якобы имевшие место массовые убийства, сексуальные домогательства, преднамеренную стрельбу солдат по мирным жителям региона Тыграй и другие военные преступления.

По давно сложившейся традиции, перед введением ограничительных мер Вашингтон не привел ни одного доказательства вины военного функционера. Соответственно МИД Эритреи назвало санкции совершенно безосновательными.

Global Look Press / Mahmoud Shahin/ZUMAPRESS.com

«Мы призываем администрацию США передать дело на независимое рассмотрение, если у нее действительно есть факты, подтверждающие ее ложные утверждения», — сообщается в опубликованном заявлении МИД африканской страны.

Ранее ФАН писал, что президент Эритреи распорядился перебросить на север соседнего государства несколько тактических соединений, которые должны помочь Аддис-Абебе справиться с мятежниками из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).