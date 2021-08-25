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Эритрея отвергла санкции США против главы генерального штаба страны
Весь мир
Эритрея отвергла санкции США против главы генерального штаба страны
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com / JanBaby / PublicDomainPictures

Асмара, 25 августа. Власти Эритреи считают безосновательными заявления Вашингтона о том, что начальник генерального штаба республики виновен в нарушении прав человека в Эфиопии.

Ранее Министерство финансов Соединенных Штатов Америки внесло в черный список Филипоса Вольдейоханнеса. По данным казначейства, последний напрямую ответственен за якобы имевшие место массовые убийства, сексуальные домогательства, преднамеренную стрельбу солдат по мирным жителям региона Тыграй и другие военные преступления.

По давно сложившейся традиции, перед введением ограничительных мер Вашингтон не привел ни одного доказательства вины военного функционера. Соответственно МИД Эритреи назвало санкции совершенно безосновательными.

Эритрея отвергла санкции США против главы генерального штаба страны
Global Look Press  / Mahmoud Shahin/ZUMAPRESS.com

«Мы призываем администрацию США передать дело на независимое рассмотрение, если у нее действительно есть факты, подтверждающие ее ложные утверждения», — сообщается в опубликованном заявлении МИД африканской страны.

Ранее ФАН писал, что президент Эритреи распорядился перебросить на север соседнего государства несколько тактических соединений, которые должны помочь Аддис-Абебе справиться с мятежниками из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).

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