Путин назвал строительство Северного широтного хода приоритетной задачей в Арктике

Москва, 25 августа. Президент России Владимир Путин обозначил важные задачи в Арктике, среди которых значатся расширение инфраструктуры и запуск масштабных проектов развития.

Глава государства отметил важность строительства Северного широтного хода. По словам Путина, эта задача является приоритетной в Арктике, так как позволит не только освоить ресурсы региона, но и простимулировать деловую активность, пишет ИА «Север-Пресс».

«Уже сейчас есть целая линейка инструментов и финансовых источников, кстати сказать, чтобы приступить к этой работе», — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что Арктику будут защищать новейшие российские самолеты А-50У. Самолеты станут патрулировать район Северного полюса и участвовать в спасательных операциях.