Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 19:13
19:11
Армия
Комплексы РЭБ «Репеллент-Патруль» будут впервые поставлены на экспорт
19:09
Армия
Сумма заключенных Рособорнэкспортом контрактов на «Армии-2021» превысила 2 млрд евро
19:09
Происшествия
Цех со сладостями загорелся на юго-востоке Москвы
19:08
Общество
В Севастополе объяснили, почему плитку для ремонта набережной закупают на Украине
19:07
Общество
В Москве пройдет экомарафон в честь ночи летучих мышей
19:06
Происшествия
Труп туриста из Петербурга обнаружен в Дагестане
19:06
Происшествия
Вычисливший «ангарского» маньяка следователь занялся делом об убийстве девочки из Тюмени
19:04
Общество
Туристы без прививки от COVID-19 с 13 сентября столкнутся с новыми ограничениями в Греции
19:03
Армия
Рособоронэкспорт готовит новую версию истребителя Су-57 для поставок за рубеж
19:02
Весь мир
СМИ ЦАР назвали причины провала западной политики в Афганистане
Все новости

Путин назвал строительство Северного широтного хода приоритетной задачей в Арктике
Политика
Путин назвал строительство Северного широтного хода приоритетной задачей в Арктике
vk.com  /  группа Мурманск

Москва, 25 августа. Президент России Владимир Путин обозначил важные задачи в Арктике, среди которых значатся расширение инфраструктуры и запуск масштабных проектов развития.

Глава государства отметил важность строительства Северного широтного хода. По словам Путина, эта задача является приоритетной в Арктике, так как позволит не только освоить ресурсы региона, но и простимулировать деловую активность, пишет ИА «Север-Пресс».

«Уже сейчас есть целая линейка инструментов и финансовых источников, кстати сказать, чтобы приступить к этой работе», — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что Арктику будут защищать новейшие российские самолеты А-50У. Самолеты станут патрулировать район Северного полюса и участвовать в спасательных операциях.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин назвал строительство Северного широтного хода приоритетной задачей в Арктике
путин россия арктика
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru