Как Багдад пытается примирить Саудовскую Аравию и Иран

Ирак предпринимает новый шаг в качестве посредника в возможном примирении Ирана и Саудовской Аравии — Тегеран и Эр-Рияд были приглашены на международный саммит в Багдаде. То, что лидеры и дипломаты этих государств окажутся за одним столом переговоров на полях крупного мероприятия, в перспективе может привести к смягчению разногласий и ослаблению вражды между ними.

По данным Reuters, ключевыми темами для обсуждения на предстоящей встрече станут война в Йемене, ситуация в Ливане и региональный водный кризис. Стороны пока не подтвердили степень своего участия и состав направляемых в иракскую столицу делегаций, однако Багдад надеется на лучший расклад.

Iraq seeks to ease Saudi-Iran hostility at Baghdad summit https://t.co/PKenOmzUgH pic.twitter.com/VkKMY3H9CL — Reuters (@Reuters) August 25, 2021

Война и мир

Отношения между Саудовской Аравией и Ираном на протяжении многих лет оставались напряженными. Преградой на пути к их примирению является кардинальное расхождение взглядов по ряду вопросов.

Так, например, в йеменском конфликте они находятся по разные стороны фронта. Тегеран поддерживает хуситов из движения «Ансар Аллах», восставших в свое время против притеснений на религиозной почве, узаконенных государственной политикой. В то же время возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция напрямую участвует в войне на стороне йеменского президента Мансура Хади, подавшего в отставку во время обострения ситуации в стране, но затем отозвавшего свое решение и попросившего другие стороны помочь в борьбе с повстанцами.

В последние годы соперничество двух стран перешло уже в открытую конфронтацию. Впрочем, несмотря на то что фактический разрыв отношений между ними произошел еще в 2016 году, в апреле 2021 года они возобновили переговоры благодаря посредничеству Багдада.

Федеральное агентство новостей /

Иракские чиновники стремятся стимулировать стороны к дальнейшему диалогу между соседями по Персидскому заливу. Запланированный на 28 августа саммит может послужить этой цели. В Багдаде надеются, что смена иранского президента сможет привести к некоторой политической перемене, так что там ожидают прибытия на переговоры нового лидера Эбрахима Раиси.

«Даже если мы соберем министров иностранных дел за одним столом, это можно будет считать прорывом в прекращении напряженности между иранцами и арабами Персидского залива», — сказал журналистам чиновник, близкий к премьер-министру Ирака Мустафе аль-Казыми.

Путь к переговорам

Источник в иракском правительстве рассказал Reuters, что Багдад получил от Тегерана и Эр-Рияда «позитивные сигналы» об их готовности к прямым переговорам.

Предполагается, что они могут состояться именно в кулуарах предстоящего саммита с участием крупных ближневосточных игроков. Впрочем, мероприятие не подразумевает перерывов достаточной продолжительности для полноценного двустороннего диалога между дипломатами двух стран. Кроме того, в возможности иранско-саудовских переговоров в ближайшее время сомневаются и источники в Тегеране.

«Мы всегда приветствовали улучшение связей с такими странами региона, как Саудовская Аравия, и это является приоритетом внешней политики нашего президента Раиси. Произойдет ли это в Ираке на следующей неделе, я сильно сомневаюсь», — отметил в разговоре с прессой высокопоставленный иранский чиновник.

Саудовская Аравия возлагает ответственность за атаки на свою территорию со стороны йеменских хуситов на Иран, а также проявляет обеспокоенность из-за развития его ядерной программы. В Эр-Рияде настороженно относятся к работе по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), направленного на ее сдерживание. Там опасаются, что отмена ограничительных экономических мер позволит иранцам стать еще сильнее.

Ранее в августе глава МИД королевства принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд отметил, что политика «ободрившегося» Ирана негативно влияет на Ближний Восток, особенно на ситуацию в Ливане, Йемене и региональных водах. По этой причине Эр-Рияд хотел бы, чтобы действия Тегерана были более «прозрачными» и «поддающимися проверке».

Iraq seeks to ease Saudi-Iran hostility at Baghdad summit https://t.co/dtvX0PjEOA — ST Foreign Desk (@STForeignDesk) August 25, 2021

Саудовская Аравия и ее союзники по Персидскому заливу на протяжении долгого времени опирались на Вашингтон в обеспечении своей безопасности, однако новая политика главы США Джо Байдена вызывает у них некоторую обеспокоенность. Инициативность американского лидера в вопросах возобновления СВПД и резкое завершение 20-летней операции в Афганистане, ставшее причиной нового хаоса и захвата страны «Талибаном»1 (запрещено в РФ) заставляют арабские страны задуматься о самостоятельной политике.

«Перспектива регионального конфликта в сочетании с их восприятием Вашингтона как ненадежного государства побудили саудовцев и эмиратцев к ограниченной, тактической, двусторонней деэскалации с Тегераном», — говорится в докладе Международной кризисной группы.

“The prospect of regional conflict, coupled with their perception of Washington as unreliable, have...prompted the Saudis and Emiratis to pursue a limited, tactical, bilateral de-escalation with Tehran."



New @CrisisGroup report ???? https://t.co/iaJzxfFqiXhttps://t.co/gCZBAszNYC — Crisis Group (@CrisisGroup) August 25, 2021

Исходя их этого, сейчас саудиты рассматривают дипломатическое взаимодействие с Ираном как один из способов сдерживания существующей напряженности. Впрочем, такой подход все равно не отменяет их борьбы за свою безопасность и геополитические интересы, так что дальнейшее сопротивление возвращению ядерной сделки, безусловно, продолжится.

Ирак же в этой ситуации ищет способы для укрепления собственных позиций. Дипломатические инициативы страны и ее вклад в стабилизацию региональной обстановки могут расширить влияние Багдада на соседей.

Впрочем, из всех государств Персидского залива свое участие в предстоящем саммите сейчас подтвердил только Кувейт. Помимо них на мероприятие были приглашены союзники ключевых региональных игроков — Египет, Иордания, Турция, Франция. Однако их участие вряд ли повлечет за собой кардинальное изменение ситуации.

Наиболее важным на этой встрече является именно возможная встреча представителей Ирана и Саудовской Аравии. Их примирение может положить конец масштабному соперничеству, которое сейчас проявляется в том числе и в ряде локальных конфликтов на территории других стран. Совместная работа Тегерана и Эр-Рияда действительно могла бы помочь стабилизации Ближнего Востока.

1 Организация запрещена на территории РФ.